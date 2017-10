ASSE : pour Sylvain Ripoll, "Jonathan Bamba a les épaules suffisamment solides"

Très moyen à Troyes, peut-être perturbé par les négociations sur son avenir, Jonathan Bamba fait partie, avec Ronaël Pierre Gabriel, des 21 joueurs retenus par Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'équipe de France espoir. Pour lui, le meilleur buteur des Verts ne se laissera pas déstabiliser.

L'équipe de France espoirs jouera ce jeudi à Troyes contre le Monténégro et le lundi suivant au Luxembourg. Ces deux matchs comptent pour les éliminatoires de l'Euro 2019 qui se jouera en Italie. Les Stéphanois Ronaël Pierre Gabriel et Jonathan Bamba font partie de l'aventure. Ils ont participé au premier match des qualifications face au Kazkhstan, une victoire 4 buts à 1 avec notamment un but de Bamba. Les deux Verts sont à nouveau appelés par Sylvain Ripoll. Le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs était l'invité du débrief sur France Bleu Saint-Étienne Loire ce lundi. Interview.

Que pensez-vous du début de saison de nos deux Stéphanois, Jonathan Bamba et Ronaël Pierre Gabriel ?

Je les trouve relativement efficaces et surtout réguliers dans leurs prestations, ils font, à l'image de Saint-Étienne, un bon début de championnat, ils progressent donc ce sont des éléments forcément intéressants. Ils font partie du groupe de France espoirs, il peut être plus large que les 21 joueurs de ce rassemblement, mais Jonathan était là pour les deux précédents, et Ronaël pour le précédent. Ce sont des joueurs qui sont suivis et qui auront forcément leur mot à dire sur ce parcours vers l'Euro 2019.

Ces derniers temps, Jonathan Bamba est plus critiqué pour son individualisme, ses choix et le dossier de sa prolongation de contrat. Est-ce que c'est un aspect des choses que vous prenez en compte ?

Ce sont des choses sur lesquelles on peut échanger mais Jonathan a les épaules suffisamment solides pour gérer cette situation là, il l'a montré depuis le début du championnat. Après, c'est un garçon qui est d'une telle générosité que dans le dernier geste, effectivement il peut manquer de lucidité. Mais globalement, si on prend le rendu sur le début du championnat, il est largement positif. C'est un joueur de collectif qui fait beaucoup d'efforts pour l’équipe ce qui peut parfois engendrer un peu de déchet technique.

Le discours d'Oscar Garcia me va bien

Pour en revenir aux Verts, dans votre esprit, l'ASSE est un vrai club pourvoyeur de jeunes talents ?

Oui, on le voit concrètement, il y a un amalgame qui se fait entre des joueurs confirmés et puis des joueurs qui pointent le bout de leur nez, à qui on donne leur chance et qui rendent la confiance témoignée. C'est le cas de Jonathan et Ronaël puisqu'ils ont quasiment été alignés à chaque fois par l'entraîneur et comme l'équipe tourne bien, c'est forcément intéressant pour la sélection aussi.

Oscar Garcia a souvent expliqué que c'était important pour lui de lancer des jeunes, son discours est rassurant pour vous ?

Au-delà de me rassurer ou pas, c'est un discours qui me va bien. On sent qu'il n'y a pas d'âge pour faire de bonnes performances sur le terrain. Quand les joueurs sont efficaces, performants et amènent beaucoup au collectif, il n'y a pas de question à se poser. C'est le cas des deux joueurs avec Saint-Étienne. C'est aussi pour cela que je les ai sélectionnés.

Par rapport au précédent rassemblement, qu'allez-vous amener de plus à cette équipe de France en terme d'ambition, de jeu et de collectif ?

J'estime que pour l'instant, l’état d'esprit est bon, que l'on a bien travaillé avec un début de projet de jeu et de vie. On doit aller plus loin dans l'emprunte que l'on va donner au jeu. Ce que je sais, c'est que moi je veux une emprunte collective, ce qui n’empêchera pas les individualités de se mettre en valeur, mais l’équipe de France doit faire les choses ensemble. J'entends beaucoup dire depuis plusieurs années qu'il y a beaucoup de talent et un vivier important, mais ce qui va compter, c'est d'avoir une équipe qui soit à la fois soudée, cohérente, intelligente et efficace, et pour cela, il faut se mettre au service du collectif.