ASSE : pourquoi Faouzi Ghoulam et Kurt Zouma réclament-ils de l'argent aux Verts devant les prud'hommes ?

Kurt Zouma et Faouzi Ghoulam, les deux joueurs formés à l'AS Saint-Étienne attendent le 16 octobre prochain le délibéré du conseil des prud'hommes, chargé de régler les conflits entre un employeur et un salarié. Derrière le litige : les transferts des deux joueurs en 2014 vers Naples et Chelsea.

L'arrière gauche Faouzi Ghoulam et le défenseur central Kurt Zouma réclament de l'argent à l'AS Saint-Étienne. Les deux joueurs formés à l'AS Saint-Étienne attendent le délibéré du conseil des prud'hommes de Saint-Étienne qui interviendra le 16 octobre prochain. L'institution juridique chargée de régler les conflits entre un employeur (l'ASSE) et un salarié (Ghoulam et Zouma) devra déterminer s'il y a eu rupture abusive du contrat des deux joueurs en 2014 au moment de leurs transferts respectivement vers Naples et Chelsea.

Les joueurs de football professionnels sont en CDD, mais avant 2015, les conflits entre clubs et joueurs étaient plus fréquents car un flou juridique encadrait les contrats : _"Il s'agissait de CDD dits "_d'usage" pour les footballeurs professionnels, une forme de contrats prévus pour les corps de métier où le CDD est très courant" explique Didier Primo du centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Il rappelle également que ce type de contrat ouvrait la porte à des réclamations de la part des joueurs, qui pouvaient parfois s'estimer lésés au moment de la rupture de leur contrat. C'est pour cela qu'en 2015, la loi Braillard a été mise en place. Elle permet d'éviter la plupart des litiges à la fin du CDD d'un joueur. Sauf que les contrats de Faouzi Ghoulam et de Kurt Zouma ont été rompus avant 2015, ce qui leur permet de réclamer des indemnités pour rupture abusive à l'ASSE.

Près de 3 millions d'euros en jeu !

Si le conseil des prud'hommes statuera de manière totalement classique sur ce dossier, dans le monde du football ce type d'affaire prend forcément une ampleur médiatique et économique plus importante. Les sommes en jeu avoisinent, pour les deux joueurs, les 3 millions d'euros. Des chiffres rares devant le conseil des prud'hommes, mais tout-à-fait logiques d'après Didier Primo : "C'est tout simplement à la mesure des salaires que perçoivent les footballeurs, les indemnités sont évaluées en nombre de mois de salaires. Cela donne des sommes impressionnantes, mais quand cette somme était clairement prévue par un contrat qui n'aurait pas été respecté, même si cela comporte six, sept, huit ou dix "zéros", il est normal que les joueurs fassent respecter leurs droits."

En tant qu'observateur extérieur, le chercheur du centre de droit et d'économie du sport de Limoges ne peut se prononcer précisément sur le cas Ghoulam - Zouma. Cependant, à la lumière d'autres affaires sur lesquelles il a travaillé, il explique : "dans la majorité des cas, les joueurs cherchent simplement à faire respecter leurs droits, mais parfois, on peut être dans des démarches douteuses où les gens cherchent à récupérer de l'argent à bon compte en s’appuyant sur une petite erreur de procédure juridique qui permet d'attaquer les clubs et on connaît aussi cela malheureusement."