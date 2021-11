Incidents ASSE - Angers : pourquoi le club ne fera pas appel des sanctions de la LFP

L'AS Saint-Étienne ne contestera pas les sanctions de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnelle. Ce mercredi, la LFP a notamment condamné le club à un match à huis clos et la fermeture des tribunes Snella et Parret pour deux matchs après les incidents d'Angers.

Les dirigeants de l'AS Saint-Étienne préfèrent se faire une raison. Ce mercredi soir, ils ont pris acte des décisions de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnelle suite aux évènements qui ont retardé le coup d'envoi de la rencontre face à Angers le 22 octobre. Au final le club écope d'un huis clos total du stade Geoffroy-Guichard (sanction déjà purgée à titre conservatoire face à Clermont) et la fermeture pour deux matchs des tribunes Charles-Paret et Jean-Snella (tribunes Nord et Sud du Chaudron).

Si le club "regrette ces nouvelles sanctions collectives et en appelle à la responsabilité de chacun" il ne fera pas appel de la décision.

Un appel n'est pas suspensif

Cela s'explique tout d'abord par le fait que le club trouve ces sanctions plutôt proportionnées et craignait une addition plus lourde avec éventuellement un huis clos total contre Paris qui aurait généré une perte financière colossale (environ 1 million d'euros) voire un retrait de point(s). Chez les Verts on sait aussi d'expérience que les appels auprès de la commission sont rarement entendus et occasionnent parfois un alourdissement des sanctions. Enfin cet appel n'étant pas suspensif, les tribunes Charles-Paret et Jean-Snella n'auraient de toute façon pas été ouvertes pour la réception du PSG.