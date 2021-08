ASSE : pourquoi le stade Geoffroy-Guichard est loin de faire le plein depuis la reprise ?

20.673 spectateurs étaient présents à Geoffroy-Guichard ce samedi pour la réception de Lille. Ils étaient 20.461 lors du premier match de la saison face à Lorient le 08 août. Pour rappel, la capacité maximale du Chaudron est de 42.000 personnes. On en est donc loin. Alors l'ambiance est là mais après 16 mois de matchs sans public ou de jauges très réduites, on s'attendait peut-être à plus d'engouement. Tentative d'explication.

Il faut d'abord évacuer l'argument du calendrier et du mois d'août. Les vacances n'ont jamais empêché Geoffroy Guichard de franchir allégrement la barre des 25.000 spectateurs lors des dernières saisons. C'est même une halte privilégiée par les supporters des quatre coins de l'hexagone sur la route des vacances.

Le pass sanitaire obligatoire n'explique pas tout

Le pass sanitaire obligatoire et qui a conduit au boycott d'une partie des Ultras n'explique pas tout. Sans parler de Paris, Lyon et Marseille, des stades comme ceux de Rennes et Strasbourg sont devant le chaudron en terme d'affluence. Lors de la première journée le stade Geoffroy-Guichard accueillait la quatrième affluence des dix stades de Ligue 1 (derrière Lyon, Rennes et Strasbourg) sans que Paris et Marseille ne reçoivent ce week-end là.

L'ASSE n'attire plus ?

La cause est peut-être à aller chercher du côté des résultats sportifs. L'ASSE, qui sort de deux saisons compliquées, ne propose pas beaucoup de spectacle. Aucune recrue n'est arrivée cet été ce qui ne doit pas aider à générer de l'enthousiasme. Et puis peut-être que les spectateurs occasionnels, ceux qui font justement les grandes affluences, ont perdu l'habitude de venir au stade. La crise aurait en quelque sorte rompu le lien. Définitivement ? On attendra les premières affiches et notamment le derby (le 03 octobre) pour tirer des conclusions Enfin si les jauges ou les huis clos n'ont pas fait leur retour d'ici là.