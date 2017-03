ASSE : Pourquoi les politiques ont le coeur Vert ?

Chez plusieurs candidats à l'élection, se fait sentir un attachement à l'ASSE. Jean Lassalle et Benoît Hamon en sont les meilleurs exemples.

Pourquoi les candidats à la présidence de la République sont-ils supporters des Verts ? La question est un peu exagérée, mais sur les onze candidats engagés dans la course à l’Élysée, il y en a au moins deux qui ont été supporters des Verts et plusieurs qui connaissent la grande génération de 1976.

Jean Lassalle a par exemple confié sur notre antenne qu'il venait au stade dans les années 70. Mais globalement, on sent une tendresse, des souvenirs, un attachement aux Verts chez les candidats. Le meilleur exemple c'est Benoit Hamon, plutôt supporter du Stade Brestois, mais connaisseur de la grande équipe.

Il y a eu également Yannick Jadot, l'écologiste qui s'est retiré depuis au profit de Benoit Hamon avait confié être supporter des Verts sur France Info. On pourrait penser que ce n'est que de la communication. L'ASSE étant un club très aimé en France et pas aussi clivant que l'Olympique de Marseille par exemple. Jacques Vendroux, n'est pas d'accord. Il a reçu six candidats dans son émission et pour lui, il complètement logique qu''ils aient un peu le coeur vert.