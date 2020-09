ASSE : "On prendra le retour de bâton si l'on cède à l'euphorie" (Claude Puel)

Ce jeudi soir sur la pelouse du Vélodrome, à compter de la 58e minute, ils étaient huit. Huit joueurs de 23 ans ou moins (parfois beaucoup moins) face à une équipe marseillaise qualifiée pour la prochaine Ligue des champions et emmenée par des internationaux comme Florian Thauvin ou Dimitri Payet.

Cette statistique illustre encore un peu plus la portée de l'exploit réalisé face à l'OM (victoire 2-0). Avec neuf points pris sur neuf possibles et aucun but encaissé, les Verts sont logiquement en tête de la Ligue 1. Logique ? Non pas vraiment en fait. Le Paris Saint-Germain reprendra bien assez tôt son trône.

Prochaine challenge ? Gérer l'emballement

En attendant, nos petits verts vont maintenant être attendus. Dès ce dimanche face à Nantes sur la pelouse de la Beaujoire. Faut-il craindre un emballement ? Une euphorie ?

"Le retour de bâton viendra bien assez vite s'il y a une tendance à l'euphorie ou de ne pas se remettre mais pour l'instant je ne pense pas rassure Claude Puel. C'est un groupe qui travaille énormément mais la succession des matchs n'est pas évidente et ce qu'on va vivre contre Nantes (ce dimanche) avec des joueurs qui découvrent la première division c'est très dur. Mais il faudra y faire face."