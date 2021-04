ASSE : prolongations de contrats pour Étienne Green et Lucas Gourna ?

Selon l'insider et souvent bien informé Mohamed Toubache-Ter, Etienne Green aurait prolongé son contrat avec l'AS Saint-Étienne. Depuis deux rencontres (Nîmes et Bordeaux) le gardien de 20 ans, numéro 3 dans la hiérarchie, se révèle dans les cages stéphanoises en l'absence de Jessy Moulin et de sa doublure Stefan Bajic.

Né à Gloucester en Angleterre, il a grandi à Veauche et a intégré les jeunes de l'ASSE à 09 ans. Etienne Green a signé son premier contrat professionnel à l'été 2020. Il prend fin au 30 juin prochain. Au vu de ses performances l'AS Saint-Etienne aurait donc décidé de prolonger la (belle) aventure avec cet enfant du club.

On attend maintenant la confirmation de la part du club. Ce vendredi Claude Puel expliquait à propos de la prolongation de contrat d'Étienne Green que ce "n'est pas le sujet. On est maître du temps et concentré pour le maintien".

Lucas Gourna prolongé également ?

Autre révélation de la saison, Lucas Gourna aurait également prolongé son contrat avec son club formateur selon l'ancien journaliste de la chaîne Téléfoot Saber Desfarges. Le milieu de terrain de 17 ans a un contrat qui court jusqu'en juin 2023 mais ses performances attirants forcément la convoitise, les Verts souhaitent sans doute voulu sécuriser un peu plus le contrat de celui qui a été classé dans le top 10 des joueurs les plus prometteurs de sa génération en Europe selon le CIES.

