ASSE / PSG - Bagarre entre stadiers parisiens et stéphanois dimanche après le match

Saint-Étienne, France

Décidément, on n'a pas fini de parler d'ASSE / PSG dimanche soir dans le Chaudron, et cette défaite des Verts 4-0 face aux Parisiens. Déjà il y a eu ce feu d'artifice ahurissant tiré avant le coup de sifflet final par des Ultras du kop nord, après que des centaines de fumigènes aient été craqués par les deux kops tout au long de la soirée.

Lundi après-midi, la Ligue de Football Professionnelle a prononcé un huis-clos total à titre conservatoire. En clair, pas de public dans le Chaudron jusqu'à nouvel ordre. La Commission de Discipline de la LFP doit se réunir mercredi à 18 heures.

Des supporters parisiens provocateurs

Mais on a appris aussi, qu'après le match, une bagarre entre stadiers parisiens et stéphanois a éclaté à la sortie du stade. Au coup de sifflet final, la tension est à son comble. Pendant le match, il y a eu pas mal d'échanges de projectiles entre ultras parisiens et stéphanois dans le kop nord.

Quand, à la sortie de la tribune visiteurs, le ton monte. Des supporters parisiens auraient provoqué des stadiers stéphanois. Les stadiers parisiens interviennent. Une bagarre éclate entre stadiers des deux clubs, et se serait poursuivie aux abords du stade, sans faire de blessés. Aucun dépôt de plainte n'aurait été enregistré.

Les Verts s’entraînent à huis-clos mardi avant de mettre le cap sur Nîmes pour les 8e de finale de la coupe de la Ligue.

Nîmes / ASSE, c'est mercredi à 21h05, et dès 20h30 en intégralité sur France Bleu.