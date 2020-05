ASSE - PSG : et si la finale de la coupe de France avait lieu finalement avec du public

La finale de la coupe de France entre l'ASSE et le PSG pourrait avoir lieu le 8 août.

La Ligue de football professionnel rappelle vendredi soir dans un communiqué que la saison pourra redémarrer le weekend du 22-23 août avec des matchs amicaux de préparation en juillet. Une réponse à la demande de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui souhaite que son club ainsi que le PSG, l'ASSE et Lille puissent rejouer dès le mois de juillet.

Dans Le Parisien, Jean-Michel Aulas ne parle pas de tournoi comme évoqué précédemment mais de matches amicaux en France et à huis clos. "C'est une idée à lui, répond Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de l'ASSE. On verra si c'est intéressant ou pas."

La date du 8 août évoquée au Stade de France ou ailleurs

Autre éclaircie à l'horizon depuis le discours d'Edouard Philippe, la finale de la coupe de France entre l'ASSE et le PSG pourrait avoir lieu le 8 août, et avec du public! Une demande des supporters des Verts relayée par Roland Romeyer, le président du directoire de l'ASSE. Le député En Marche de la Loire Jean-Michel Mis a vu le Premier Ministre, et il a bon espoir.

"Le 8 août est une date qui me permet acceptable pour une finale. Maintenant, c'est à la Fédération française de football de se déterminer rapidement puisque le Premier Ministre renvoie les instances sportives à leurs responsabilités."

Si vraiment la crainte c'est d'avoir trop de spectateurs qui viennent d'une zone orange, ç'a été évoqué de pouvoir la délocaliser mais de la jouer avec du public. - Jean-Michel Mis

"Qu'on ne puisse pas reprendre le championnat de manière normale ça peut s'entendre mais pour une finale dans un stade qui quand même permet de pouvoir ne pas accueillir tout le monde mais d'accueillir quand même un bon nombre de spectateurs ça me parait jouable. Si vraiment, l’Île-de-France, la crainte c'est d'avoir trop de spectateurs qui viennent d'une zone orange ç'a été évoqué de pouvoir la délocaliser mais de la jouer avec du public."

C'est donc une nouvelle fois, comme depuis le début de la crise, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët qui va devoir trancher. Les dirigeants de l'ASSE, du PSG et de la Fédération doivent se rencontrer d'ici la mi-juin.