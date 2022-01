ASSE-PSG: "je ne vous cache pas que cette semaine on a travaillé l'aspect défensif" admet le coach des Vertes

"Je ne vous cache pas que cette semaine, on a surtout travaillé l'aspect défensif" admet Jérôme Bonnet, l'entraineur des féminines stéphanoises. La réception du PSG ce dimanche 23 janvier, après une défaite 2-0 au match aller, s'annonce un gros morceau pour les Vertes qui se battent pour le maintien en D1 Arkema cette saison.

Trois absentes pour blessure chez les Stéphanoises

Les joueuses de l'ASSE enchaînent les (lourdes) défaites : 7-2 en coupe de France contre Montpellier, 3-0 en championnat, à nouveau contre le MHSC. "On peut faire mieux" estime la défenseure Chloé Bornes. "Je suis dans le vestiaire, je sais la frustration, la déception qu'il peut y avoir, surtout quand on sait que quand on prend des buts, c'est sur des détails ou des erreurs individuelles." La défense aura fort à faire face à un PSG qui joue très haut sur le terrain.

Si on peut accrocher un match nul on le fera.

Le coach répète donc comme un mantra : rigueur, rigueur, rigueur. "On a montré à l'aller qu'en respectant le plan de jeu, qu'en mettant beaucoup de rigueur, on peut mettre à mal cette équipe et la faire douter. Et une équipe qui doute c'est une équipe qui peut bafouiller son football. Si on peut accrocher un match nul on le fera."

Les Vertes devront faire douter les Parisiennes, malgré l'absence pour blessure des attaquantes Kelly Gago et Cindy Caputo, respectivement touchées aux adducteurs et au genou, ainsi que la gardienne Andrea Ferruci, légèrement blessée au pouce. Jérôme Bonnet touche du bois : pour l'instant, il n'y a aucun cas de Covid dans l'effectif.

Coup d'envoi du match à 14h45 au stade Salif Keita.