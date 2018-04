Saint-Étienne

Dans un chaudron sans doute plein et bouillant pour l'ouverture de la 32ème journée de Ligue 1, l'ASSE reçoit le Paris-Saint-Germain vendredi 6 avril à 20h45. Les Parisiens qui sont éliminés en ligue des champions ont l'intention de gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison. Et la logique voudrait qu’ils s'imposent face aux Verts.

Saint-Étienne n'a rien à perdre

Sur les dix dernières confrontations en ligue 1, Saint-Étienne n'a jamais gagné. Pire les Verts se sont inclinés deux fois sur le score de 5 buts à 0. Cette saison, Paris survole un championnat qui semble trop facile pour lui, alors que Saint-Étienne a connu une période délicate au cours de laquelle il a tutoyé la zone rouge.

Mais ça c'est du passé

Aujourd'hui Perrin et ses partenaires sont sur une excellente dynamique avec neuf matchs sans défaite. Et ça n'a pas échappé au coach du PSG Unai Emery, admiratif du travail de "Jean-Louis Gasset, qui a beaucoup fait progresser l'équipe". L’entraîneur Basque de Paris souligne que "Saint-Étienne à beaucoup progressé depuis l'arrivée des recrues au mercato, c'est une équipe qui a de bons joueurs." La semaine dernière ils se sont même imposé 3 buts à 0 Nantes, un prétendant à l’Europe. Ils vont donc aborder ce match relâchés et sans pression.

Voir Geoffroy-Guichard à guichets fermés, c'était mon rêve - Jean-Louis Gasset

Pour cette rencontre de gala les Parisiens pourront compter sur leurs supporters et Unai Emery s'attend à "une grande ambiance". Gasset aimerait que le chaudron soit plein à craquer "j’espère qu'on va voir un Geoffroy Guichard à guichets fermés. C'était impensable quand je suis arrivé alors que c'était mon rêve, parce que moi je l'ai connu en tant qu'adversaire et c'était une cocotte-minute". Plus de 40.000 spectateurs devraient porter les Verts. Trois-cents supporters parisiens qui ne sont affiliés à aucun groupe ultra feront également le déplacement.

Même diminué Paris reste plus que compétitif

Le PSG se déplacera sans Marco Verratti, Dani Alves, ni Julian Draxler, tous les quatre diminués par des pépins physiques. En plus de Neymar blessé de longue date. Thiago Motta lui est suspendu. Mais l'effectif pléthorique du Paris-Saint-Germain peut supporter de telles absences. Ils ont surclassé Monaco le week-end dernier en finale de Coupe de la Ligue (3-0) avec Edison Cavani et Kylian Mbappe qui eux, seront bien présents. Les Parisiens seront champions dès la semaine prochaine au Parc des Princes, à condition de battre Saint-Étienne.