ASSE - PSG : l'Everest à point nommé ?

L'AS Saint-Étienne reçoit le Paris Saint-Germain avec sa galaxie de stars et son génie argentin ce dimanche (13 heures) pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.

La température, attendue autour de zéro, devrait remonter d'un cran dans le chaudron ce dimanche midi. Pour la première fois, Lionel Messi va fouler la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. La star argentine est arrivée cet été à Paris en provenance de son club de toujours : le FC Barcelone. Une cerise sur le gâteau d'un effectif déjà XXL et jamais vu sans doute dans le championnat de France.

Paris vexé ?

Face à Paris, que les Verts n'ont plus battu depuis plus de neuf ans en championnat (2-1 le 03 novembre 2012) la tâche s'annonce impossible sur le papier. Mais l'ASSE, toujours 19e, ne peut s'offrir le luxe de laisser passer la moindre opportunité de prendre des points. D'autant que ce Paris là, qui s'en est souvent remis cette saison au seul talent de Kylian Mbappé, ne dégage pas une grande force collective. En tout cas pas encore. Mais trimballés et battus par Manchester City (2-1) cette semaine en Ligue des Champions, les parisiens auront sans doute à cœur de remettre l'église au milieu du village en championnat face aux Stéphanois.

C'est le meilleur moment pour les rencontrer - Miguel Trauco

Ce n'est pas l'avis de Miguel Trauco. L'international péruvien, rare joueur de l'effectif à avoir déjà affronté Messi, Neymar et Mbappé, pense que "c'est le meilleur moment pour jouer Paris". "Nous avons une grande confiance en nous en ce moment explique le défenseur des Verts. La semaine a été très positive avec beaucoup de joie et de gaieté. Notre mental est au maximum. Si nous jouons notre football sans trop les regarder c'est une bonne option pour aller vers la victoire."