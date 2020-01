ASSE / PSG: Que risquent les Verts devant la commission de discipline de la Ligue?

Près de 200 fumigènes et un feu d'artifice ont été tirés le 15 décembre.

Saint-Étienne, France

Dans les travées du Parc des Princes mercredi soir, on parlait autant du rendez-vous de l'AS Saint-Etienne devant la commission de discipline de la Ligue ce jeudi à partir de 18h à Paris, que la leçon de foot distillée par les coéquipiers de Kylian M'Bappé (6-1), la plus lourde défaite des Verts face à Paris.

Déjà un huis-clos total à titre conservatoire

Malheureusement, on voit mal comment le huis-clos total à titre conservatoire décidé par la commission de discipline au lendemain d'ASSE / PSG le 15 décembre dernier (0-4) ne pourrait pas être confirmé, au moins pour la réception de Nantes dimanche dans le Chaudron.

Ce soir là, en marge de la première déroute de la saison des Verts à domicile face aux Parisiens, près de 200 fumigènes sont craqués dans les kops, mais aussi un feu d'artifice tiré depuis le kop nord en fin de match. Du jamais vu dans un stade en France.

Au moins deux matchs à huis-clos total

Du coup, les prévisions ne sont pas optimistes. "Au moins deux matches à huis-clos total", craint un membre de la mission parlementaire présente avec l'INS (Instance nationale du supportérisme) lors de la réunion au ministère des Sports fin octobre.

Un député se veut même plus pessimiste, évoquant une sanction exemplaire de "trois à quatre matches à huis-clos total" pour l'AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard, assorti d'une amende salée. Là encore, du jamais vu à priori.

... Et la crainte d'un retrait de points

C'est déjà arrivé. En 2017, Metz avait été sanctionné par la Ligue de deux points de retrait suite aux jets de pétards sur le gardien de l’OL, Anthony Lopes. Finalement, le club mosellan avait vu sa sanction assortie de sursis, et donc récupéré ses deux points.

Un retrait de points parait moins probable ou en tout cas moins judicieux. Car il s'agit de sanctionner des comportements en tribunes et non sur le terrain. Pourtant, en cas de huis-clos total, c'est bien tout le stade qui sera fermé, et pas seulement les fautifs dans les kops.

Aggraver les sanctions serait une hérésie, selon Jean-Guy Riou, président de l'USS

Le président du groupe de l'Union des supporters stéphanois prévient. La commission de discipline de la Ligue ne fera preuve "d'aucune clémence". Jean-Guy Riou est inquiet, mais pour lui, "aggraver les sanctions serait une hérésie".

Quelle défense pour l'AS Saint-Etienne?

Face au dossier épais qui se présente à lui jeudi soir, le club va devoir soigner sa défense, notamment en ce qui concerne les moyens mis en place pour que ce type d'événements ne se reproduisent pas, et espérer ainsi éviter le pire.

Le 15 décembre dernier, des Ultras stéphanois étaient entrés en force dans le stade avant le match. La soirée avait ensuite été tendue entre supporters adervses avec des jets de projectiles, avant qu'une bagarre éclate entre stadiers adverses en fin de match.