ASSE-PSG : une soirée qui marquera l'histoire des Verts

Christophe Galtier avait commencé à domicile son histoire avec l'ASSE face à Marseille, il la terminera face au Paris-Saint Germain. Une affiche qui fourmillera de centres d'intérêt entre l'hommage au coach des Verts, les 25 ans des Green Angels et la réception du PSG.

Ce dimanche 14 mai est une journée qui marquera l'histoire de l'AS Saint-Étienne. Pour la dernière fois, Christophe Galtier va s'assoir sur le banc du stade Geoffroy Guichard après 8 ans et demi passés au club, dont 7 années et demi en charge de l'équipe première. De nombreuses animations sont prévues pour accompagner cette ultime rencontre du coach stéphanois dans le Chaudron. Elles sont gardées secrètes par le club, si ce n'est un tifo en tribune Henri Point en l'honneur de celui qui dirigera ce soir son 284e match de championnat à Saint-Étienne. Christophe Galtier est encore pour quelques jours l'entraineur en place en Ligue 1 depuis le plus longtemps. Une longévité qui ne passe pas inaperçu en Ligue 1 et même en Europe. Il n'y a qu'Arsène Wenger à Arsenal qui soit en poste depuis plus longtemps que Christophe Galtier. Dans le football tel qu'il est désormais, c'est un exploit, quasiment une anomalie de survivre aux remous de la pression des supporters ou de la direction. L'un des derniers arrivés en Ligue 1 le sait. Unai Emery, l'entraineur du PSG a évoqué le départ du coach Stéphanois ce samedi en conférence de presse : "C'est bien de faire toutes ces années en continu dans un club comme Saint-Étienne. Avec des performances. Pour eux et pour lui c'est un match spécial et différent. Quand on regarde cette année et les années précédentes de Galtier avec Saint-Étienne, il a fait du bon travail". Christophe Galtier quitte la Ligue 1, pour l'instant, dans cette position de patriarche, de sage qui, comme peu de ses collègue entraineurs, a maitrisé les paramètres qui font durer dans ce métier: les bons résultats, l'entente avec son ou ses présidents, l'attachement aux supporters et à l'histoire du club. Mercredi il croisera à Monaco Leonardo Jardim. Les deux hommes n'ont jamais caché l'estime qu'ils se portaient mutuellement. Christophe Galtier a pu constater dans le programme officiel du match face au PSG que Carlo Ancelotti ne l'a pas oublié. Un respect qui compte dans ce milieu, comme celui affiché par José Mourinho, le coach de Manchester United en février dernier.

Animations et fumigènes

Les kops devraient également l'honorer à leur manière dans une soirée qui cumule les centres d'intérêt. On fêtera en tribune Jean Snella les 25 ans du groupe de supporters ultras les Green Angels. Là aussi de très nombreuses animations sont prévues. Elles seront scrutés attentivement par la Ligue de Football Professionnel car tout le monde a encore en tête les festivités du groupe ultra d'en face, en Kop Nord. Le 29 octobre dernier, à l'occasion de la réception de Monaco, les Magic Fans célébraient eux aussi leurs 25 ans. Des tifos sensationnels avant la rencontre, des chants sans discontinuer à gorges déployées pendant 90 minutes et à quelques secondes de la fin de la rencontre, comme un brasier, la tribune s'enflamme de plusieurs dizaines de fumigènes. Un spectacle pyrotechnique incroyable mais interdit par les règlements de la LFP qui sanctionnera le club par 2 huis clos partiels. Ce dimanche soir il y aura des fumigènes en Kop Sud, même si les fouilles seront sans doute plus appuyées que d'habitude et on peut déjà craindre une sanction pour le début de la saison prochaine. Sans oublier que la commission de discipline évoquera ce jeudi un autre dossier stéphanois : le huis clos brisé par les supporters lors de la réception de Rennes, le 23 avril dernier. Le dialogue impossible entre les ultras et la Ligue devrait donc vivre un nouvel épisode ces jours-ci.

Quand même un match !

Et pas n'importe lequel avec la réception du Paris Saint-Germain, 2e de Ligue 1, qui espère toujours décrocher un nouveau titre de champion de France au détriment de Monaco qui accueille dans le même temps Lille. Le capitaine Loïc Perrin avec l'envie de faire un résultat face aux Parisiens que l'ASSE n'a jamais battu en championnat dans l'ère Galtier : "Paris c'est toujours une très belle affiche, surtout le Paris actuel. C'est le dernier match à Geoffroy Guichard donc je pense qu'il va y avoir une belle ambiance. Par dessus tout ça il y a aussi le dernier match du coach à domicile. Donc j'espère que ce sera une belle soirée. On va essayer de faire en sorte qu'elle le soit. Dans ce match il faudra beaucoup courir parcequ'ils nous sont supérieurs dans tous les secteurs. Il faudra jouer avec nos qualités, on l'a déjà fait par le passé contre d'autres équipes qui nous étaient supérieures."

Loic Perrin avant ASSE-PSG Copier

