ASSE : quatre groupes de supporters appellent au rassemblement contre Puel et la direction

Le manager des Verts continue de voir la défiance grandir à son encontre. Ce lundi, quatre groupes de supporters de l'ASSE : Magic Fans, Green Angels, Indépendantistes Stéphanois et Union de supporters stéphanois donnent rendez-vous ce dimanche à ceux qui veulent "voir démissionner Claude Puel".

C'est la première fois que l'USS s'associe officiellement aux trois autres groupes pour demande le départ du technicien castrais.

De manière plus générale l'appel au rassemblement devant le Zénith de Saint-Étienne, à 13h30 ce dimanche avant la rencontre à huis clos face au Clermont Foot, invite tous les supporters qui "n'en peuvent plus de la gestion ridicule de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo" à "faire entendre (leur) voix".

Privés de stade, ces supporters n'entendent donc pas lâcher la pression autour de Claude Puel et des dirigeants.