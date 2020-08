ASSE : quel mercato en août pour les Verts ?

Fermé depuis le 09 juillet, le marché des transferts va normalement rouvrir ses portes le 15 août prochain. Jusqu'ici pas très actives, l'ASSE pourrait avoir de nombreux dossiers à gérer d'ici la reprise du championnat et au-delà. Surtout côté départ. On fait le point.

Pour l'instant l'ASSE, à l'image de beaucoup de clubs, ne s'est pas montrée très active sur le marché des transferts. L'option d'achat de 4,5 millions d'euros a été levée pour Timothée Kolodziejczak.

On compte en réalité trois nouvelles arrivées : Jean-Philippe Krasso (Épinal) et Adil Aouchiche (PSG) étaient libres. Yvan Neyou est en prêt du Sporting Braga (Portugal). Un mercato d'opportunisme, de coup, car éventuellement avant de flamber et de recruter, notamment en charnière centrale où l'effectif n'est plus très fourni, il va falloir dégraisser.

Les gros salaires invités à plier bagages ?

Selon le journal l'Équipe, Ryad Boudebouz, Yann M'vila, et Wahbi Khazri ont été informés, qu'en cas d'offres satisfaisantes, ils se seraient pas retenus. Ces trois-là constituent les trois plus gros salaires du club. Roland Romeyer avaient indiqué fin juillet qu'il souhaitait baisser la masse salariale de l'AS Saint-Étienne de 20% (de 108 millions d'euros à 90 millions d'euros). Pour Sergi Palencia, Miguel Trauco et Loïs Diony la porte est ouverte également.

Stéphane Ruffier, la grande inconnue

Également invité à plier bagage, Stéphane Ruffier évidemment. Quatrième plus gros salaires du club, sa situation (il est en conflit avec Claude Puel) semble totalement bouchée à l'AS Saint-Étienne où, refusant d'être numéro 2 derrière Jessy Moulin, il ne fait plus du tout partie de la hiérarchie. Alors année blanche pour le gardien placardisé qui pourrait à 33 ans se contenter de toucher sa dernière année de salaire, ou nouveau défi ? En ligue 1, on a du mal à voir une porte de sortie. Alors à l'étranger ?

Bouanga et Fofana convoités

Les deux plus gros actifs des Verts cet été se nomment Denis Bouanga et Welsey Fofana. Le premier est le meilleur attaquant stéphanois depuis un an (10 buts). Le second est l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs du continent européen. En cas d'offres très alléchantes, l'AS Saint-Étienne pourrait avoir du mal à les conserver.