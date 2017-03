ASSE : avec ou sans Ligue Europa, quelles conséquences pour l'effectif ?

L'ASSE n'est pour l'instant pas dans les places qualificatives à la Ligue Europa et d'ici à la fin de la semaine on va se demander ce que cela changerait de se qualifier ou non. On commence avec les conséquences que cela pourrait avoir sur certains membres de l'effectif et sur le staff.

Pour certains qui peuvent avoir des ambitions personnelles de carrière, et c'est normal, disputer la Coupe d'Europe est un plus. Pas certain que Stéphane Ruffier résiste longtemps à d'autres sirènes qui joueront la Ligue des Champions s'il ne joue même pas la petite Coupe d'Europe avec les Verts. Le défenseur Kevin Malcuit pourrait bien être attaqué sur le marché des transferts dès cet été après sa belle saison. Une nouvelle campagne européenne lui permettrait de poursuivre sa progression et d'augmenter sa visibilité. On dit que l'ASSE souhaiterait obtenir le transfert de Jordan Veretout. Le champion du monde des moins de 20 ans en 2013 a encore le droit de rêver à une grande carrière. Et il n'y a rien de mieux que l'Europe pour y parvenir. Enfin quid de Christophe Galtier ? On peut se demander s'il résistera aux tensions internes si l'ASSE ne décrochait pas une 5e qualification européenne de suite ?