ASSE - RC Lens : les Verts font grise mine au moment d'accueillir les Sang et Or

Pour le moment l'année 2022 ne ressemble pas encore au renouveau attendu du côté de l'AS Saint-Étienne. Toujours derniers de Ligue 1 (12 points avec un match en moins), les Verts reçoivent le Racing Club de Lens (6e) ce samedi à 17 heures. Il s'agit de la 100e confrontation entre les deux clubs et sur le papier elle ne s'annonce pas à l'avantage des Stéphanois. La faute à au moins 10 absents dans l'effectif de Pascal Dupraz et, à l'inverse, à la bonne dynamique lensoise en ce début d'années.

Après avoir fait tomber le rival Lillois en Coupe de France, les Sang et Or se sont offert le Stade Rennais le week-end dernier dans une affiche de haut de tableau. "Ils font une très belle première partie de saison reconnait un Pascal Dupraz admiratif du travail effectué. Je respecte cette équipe mais je ne crains pas Lens. Ce ne sera pas un exploit si l’on fait un résultat. Nous devons trouver des solutions avec l’effectif qui est le nôtre en ce moment".

On devrait voir les recrues

Pascal Dupraz doit composer avec les absences de ses cinq internationaux africains partis à la CAN (Sow, Neyou, Moukoudi, Bouanga et Khazri) deux joueurs en phase de reprises (Green et Hamouma) et trois joueurs touchés par le Covid (Kolodziejczak, Sako, Sissoko). Avec plus qu'un seul défenseur central (Mickaël Nadé), le Haut-Savoyard va devoir puiser dans l'équipe Réserve ou bricoler à certains postes.

Pascal Dupraz devrait être contraint également de lancer Paul Bernardoni et Sada Thioub arrivés d'Angers la semaine dernière. Sur le volet du mercato et le dossier de l'attaquant, le technicien a reconnu que c'était pour le moment "au point mort".

La composition probable de l'ASSE : Bernardoni - Maçon, Camara, Nadé, Silva - Moueffek, Youssouf - Nordin, Boudebouz, Thioub - Krasso