ASSE : "réaction collective" attendue face à Nice

Le mercato s'est enfin achevé depuis le 05 octobre. Pourtant Claude Puel n'en a pas fini avec les casse-tête. Ce dimanche pour la réception de Nice, le manager de l'AS Saint-Étienne fait face à une cascade d'absences. Aux blessures longues durées de Mathieu Debuchy, Gabriel Silva et Charles Abi, est venue s'ajouter cette semaine celle de Yvan Maçon. Opéré des ligaments croisés le latéral est "out" jusqu'à la fin de la saison (il aurait de toute façon été suspendu pour la réception de Nice).

Arnaud Nordin qui souffre d'une fissure à un orteil ne sera pas présent non plus. Tout comme Timothée Kolodziejczak, Yvan Neyou et Wahbi Khazri suspendus. "La réponse doit être collective selon Claude Puel. J'ai confiance dans les joueurs qui seront présents. Je pense que nous avons des réponses à apporter demain (dimanche) et que l'on en aura (dans l'avenir)".

Retrouver de l'allant

À l'arrêt depuis trois matchs (deux défaites et un nul) les Stéphanois doivent retrouver, malgré les absents, les vertus qui ont fait leur force lors du début de saison : "Dès qu'on a été un peu moins agressifs et concentrés nous l'avons payé cash analyse Claude Puel. Face à Nice j'attends de retrouver de l'allant. Je veux que l'on soit acteur et ne pas subir".

Nice n'a pas encore trouvé la formule

Malgré leur statut d'Européen (dont la campagne débute ce jeudi en Ligue Europa), leur recrutement et leurs ambitions les Aiglons ne marchent pas sur l'eau depuis le début de saison. À égalité de points avec l'ASSE (10 points) c'est surtout dans l'expression collective que l'on attend plus des hommes de Patrick Vieira. Le coach du GYM sera lui aussi privé de quelques joueurs : Youcef Atal (cuisse), Alexis Claude-Maurice (cuisse), Kasper Dolberg (cheville) et Jeff Reine-Adélaïde (reprise).