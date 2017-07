ASSE - Real Sociedad : un match nul pour les Verts au Pays basque (1-1)

L'AS Saint-Étienne affrontait samedi soir à Biarritz la Real Sociedad en match amical. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1).

Pour leur quatrième match de préparation, les joueurs de l'AS Saint-Étienne ont signé un match nul samedi à Biarritz, face à la Real Sociedad (1-1). Les Verts ont ouvert le score dès le début de la rencontre par Oussama Tannane, avant d'être rattrapés par les Espagnols à la 84e minute, sur un corner repris par Capilla.

📹 L'ouverture du score signée Oussama #Tannane après seulement 25 secondes de jeu ⚡️ #RSOASSEpic.twitter.com/iqsfO7M9P5 — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) July 22, 2017

Prochain rendez-vous face à Montpellier

C'était le quatrième match de préparation pour l'ASSE, et son premier nul dans cette série de matches amicaux, après une défaite et deux victoires, dont un succès 4-0 une semaine plus tôt face à Dijon.

Deux rencontres amicales figurent encore au programme des Verts : face à Montpellier, à Valence, le 26 juillet et contre Southampton à Chambéry le 29 juillet. Pour la reprise du championnat le 5 août, les Verts accueilleront l'OGC Nice.