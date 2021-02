ASSE - Reims : une belle série à écrire (26e journée de Ligue 1)

Six semaines seulement se sont écoulées mais il s'est passé beaucoup de chose. Depuis le déplacement à Reims le 9 janvier et une défaite sévère 3-1, les Verts ont tout connu. Un cluster Covid et une humiliation dans le derby et puis le renouveau avec trois victoires et un match nul (série en cours).

Pour la réception de Reims ce samedi à 13 heures à Geoffroy-Guichard un léger parfum de revanche flotte dans l'air : "Je ne préfère pas trop en parler a soufflé Claude Puel en conférence de presse ce vendredi. Malheureusement on a subi beaucoup de choses contraires (des décisions arbitrales) que je considère indépendantes de notre volonté et qui ont eu une grosse influence sur tout le match".

On veut s'extirper de cette zone - Claude Puel

Le Manager des Verts préfère donc regarder devant et s'appuyer sur la victoire ramenée de Rennes lors de la dernière journée : "Il y a eu un très bon état d'esprit. C'était bien. Cela demande confirmation. On joue face à un concurrent direct. Il faut s'extirper de cette zone et il y a du boulot".

Un effectif presque au complet.

Face à Reims, 13e mais à égalité de points (29), les Verts ont l'opportunité de réaliser la meilleur série de leur saison. Il peuvent faire mieux que lors du début d'exercice canon qui les avaient vu prendre la tête de la Ligue 1 après trois victoires et un match nul. Pour cela et pour la première fois depuis longtemps, l'AS Saint-Étienne disposera de l'ensemble de ses forces. L'intégralité de l'effectif, hormis Yvann Maçon et Romain Hamouma blessés, postulent pour une place dans le onze titulaire.

On devrait retrouver Anthony Modeste, absent à Rennes à cause d'un test positif au Covid mais claude Puel devra faire des choix entre un Whabi Khazri intenable en Bretagne et Arnaud Nordin et Denis Bouanga buteurs sur la pelouse du Roahzon Park. À moins que le manager général des Verts décident d'aligner les quatre joueurs ensemble dès le coup d'envoi.

Les supporters seront à Geoffroy-Guichard

En début de semaine le groupe des Magic Fans a lancé un appel au rassemblement sur les réseaux sociaux. Les pensionnaires du Kop Nord donnent rendez-vous à 11 heures ce samedi matin pour encourager les Verts lors de l'arrivée en car. Sous un soleil de printemps et au cœur d'une belle série en championnat, la ferveur va de nouveau résonner après des mois de silence aux abords du Chaudron.