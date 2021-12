ASSE - Rennes : vous reprendrez bien un peu de Bretagne ?

"La Bretagne ça vous gagne" disait un vieux slogan promotionnel pour promouvoir la région. Engagée dans un double duel cette semaine avec des clubs bretons, l'ASSE a pour le moment flanché à Brest ce mercredi (1-0) et dispose donc de l'occasion de remettre les compteurs à zéro ce dimanche (13 heures) face au Stade Rennais.

Rennes veut relancer une série

Mais des deux adversaires, les Rennais apparaissent bien comme les plus coriaces sur le papier. Troisième du championnat, les Rennais restaient sur une incroyable série de 13 matchs sans défaite (dont 10 victoires) avant de s'incliner face à Lille à domicile ce mercredi (1-2).

Les Rouge et Noir voudront donc relancer la machine sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. "J’ai croisé tous les joueurs et je pense qu’ils ont digéré la déception espère le coach breton Bruno Genesio. Ils sont prêts à repartir au combat pour relancer la machine et une série. Si on ne perd qu’un match sur treize, ce sera pas mal".

Un match plus ouvert ?

Rennes viendra donc pour s'imposer dans le Chaudron et contrairement à Brest mercredi devrait proposer du jeu et donc des espaces. "Un match plus abordable je ne sais pas élude Timothée Kolodziejczak. Nous allons jouer comme nous en avons l'habitude. C'est vrai qu'on est plus à l'aise face à des équipes ouvertes au jeu. Contre Paris on avait fait une grosse première mi-temps avec des prises de risques à la relance".

Les Stéphanois espèrent avoir plus de réussite que face à Brest où ils ont touché deux fois les montants et sont, avec douze barres ou poteaux, les leaders de la L1 dans ce domaine. La malchance du futur relégué ? "Je ne veux pas entendre ce mot là répond Timothée Kolodziejczak. Il y a des décisions (arbitrales) contre nous en ce moment. Et puis des petits détails qui sont contre nous aussi et qui au final font que l'on perde pas mal de point".