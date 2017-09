ASSE-Rennes : le podium sans les paillettes

Les Stéphanois se satisfont de ce début de saison (4 victoires en 6 matches) mais ne souhaitent pas en tirer de conclusion trop hatives. Ils affrontent le Stade Rennais ce dimanche dans le Chaudron (15h sur France Bleu) pour la 7e journée de Ligue 1.

Et si les Verts poursuivaient un peu plus longtemps encore leur aventure sur le podium cette saison ? Ils en seraient assurés en cas de victoire ce dimanche dans le Chaudron face à Rennes. Une équipe contre laquelle les Verts ne réussissent pas particulièrement puisqu'ils ne se sont imposés que 3 fois lors des 14 dernières confrontations. Mais les Bretons sont clairement dans une mauvaise passe puisqu'ils n'ont remporté qu'un seul match depuis le début de la saison, un succès de prestige sur la pelouse de l'Olympique de Marseille qui a laissé entrevoir l'espoir d'un sursaut pour les hommes de Christian Gourcuff.

Le podium pas une obsession pour Oscar Garcia

Pour l'ASSE, pas question de se voir trop beau. Une place sur le podium c'est anecdotique pour l'entraîneur Oscar Garcia même s'il veut absolument rester ambitieux : "Pour moi le nombre de points est plus important que la place au classement parce que le championnat vient juste de démarrer. Il y a des équipes qui sont plus dans l'obligation d'être européen que nous après avoir beaucoup dépensé d'argent cet été. Mais nous sommes ambitieux et nous voulons finir le plus haut possible. Je n'ai besoin de personne pour me mettre la pression. Je me la mets tout seul parce que je veux gagner tous les matches. je veux des joueurs avec de l'ambition".

Ole Selnaes au cœur de la réussite

L'un des hommes forts de ce début de saison pour les Verts s'appelle Ole Selnaes. L'international norvégien rayonne de nouveau au milieu de terrain et il est un des titulaires indiscutables du système mis en place par Ocar Garcia. Ole Selnaes qui revit un peu après une fin de saison très compliquée : " Il y avait pas mal de choses qui se passaient à l'extérieur du terrain, mais je me sens mieux maintenant ! Les vacances m'ont fait du bien. J'avais besoin de me relaxer et de recharger les batteries. Ensuite je me suis préparé très dur pour être le plus affuté possible. Donc je me sens bien ! Le coach a été bienveillant avec moi. Il connaît vraiment le foot, ça se sent. Toutes les équipes qu'il a entrainées sont très professionnelles et savent ce qu'elles doivent faire. On doit encore s'améliorer, c'est un peut tôt, mais jusqu'à maintenant c'est vraiment bien."

