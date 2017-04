ASSE-Rennes : "Pour l'Europe c'est pas mort" (Kevin Malcuit)

Une rencontre pas comme les autres ce dimanche après-midi au Stade Geoffroy Guichard : l'AS Saint-Étienne recevra le Stade Rennais dans un stade vide pour entretenir l'espoir européen. Match à vivre sur France Bleu Saint-Étienne Loire dès 16h, coup d'envoi à 17h.

Le Chaudron est à huis clos après des incidents lors du dernier derby sanctionnés par la Ligue. Quelques dizaines de personnes à peine seront autorisés à rentrer dans le stade : les équipes bien entendu mais aussi des journalistes, des techniciens, des jardiniers et des stadiers. Les supporters, eux, ont appelé à un rassemblement sur le parking du stade à partir de 16h30 pour manifester leur amour pour le club malgré une décision de ce qu'ils appellent des "cravateux".

Sportivement cette 34e journée permettra de dire si la lutte pour la Ligue Europa est terminée pour les Verts ou bien s'il reste un espoir. Car avec deux matches en retard, l'ASSE est à 7 points de la 6e place occupée par Marseille. Les Stéphanois ne sont plus souverains dans leur stade : il n'y ont plus gagné depuis le 12 février et encaissent depuis cette date à chaque fois le premier but de la rencontre. Ils devront se remettre de leur humiliation subie le weekend dernier à Marseille et digérer la mise à l'écart jusqu'à la fin de saison de 3 joueurs, Nolan Roux, Bryan Dabo et Oussama Tannane.

La fin de saison doit être une union sacrée pour Christophe Galtier. L'entraineur des Verts veut encore croire qu'une remontée au classement est possible et qu'elle se fera seulement avec ceux qui y croient encore : "Abandonner ce serait la pire des choses. Abandonner c'est être faible, c'est de la lâcheté. Ca veut dire qu'on abandonne l'envie de se battre jusqu'au bout pour avoir les meilleurs résultats possibles, qu'on abandonne ses partenaires. Que l'on ait au moins un état d'esprit irréprochable pour gagner le maximum de matches. C'est trop facile et irrespectueux d'abandonner."

Christophe Galtier avant ASSE-Rennes Partager le son sur : Copier

Pour réussir un bon résultat, il faudra parvenir à mettre de coté le contexte négatif qui entoure l'équipe en ce moment pour le défenseur Kevin Malcuit : "L'ambiance est un peu délicate par rapport au match qu'on a fourni la semaine dernière. On a à coeur de vite remonter la pente et de faire un match plein à Geoffroy Guichard. L'Europe s'éloigne mais c'est encore jouable. Il reste encore des matches, il y a des confrontations directes. L'Europe c'est pas mort ! On va tout faire pour réaliser une série et remonter au classement. Peut-être que ça s'éloigne petit à petit"

Kevin Malcuit avant ASSE-Rennes Partager le son sur : Copier

Direction le stade Geoffroy Guichard ce dimanche après-midi à partir de 16h pour l'avant-match. Coup d'envoi à 17h et les réactions des joueurs et des entraineurs en direct après la rencontre.