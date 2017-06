ASSE : revivez la conférence de presse du nouvel entraineur Oscar Garcia

Beaucoup plus de monde que d'habitude ce vendredi dans la salle de conférence de presse de l'AS Saint-Etienne : le club présentait officiellement son nouvel entraineur, l'Espagnol Oscar Garcia, une semaine après avoir signé un contrat de deux ans.

Il a signé il y a maintenant une semaine. Oscar Garcia a donc été officiellement présenté hier après midi ! Le Catalan sera Stéphanois pour les deux prochaines saisons et ses premiers mots à la presse étaient très attendus. Oscar Garcia s'est exprimé en français durant plus de 20 minutes pour expliquer pourquoi il avait choisi l'ASSE et quelle était sa philosophie de jeu. France Bleu vous offre la possibilité de réécouter en intégralité cette première conférence de presse

La conférence de presse (Partie 1) Copier

La conférence de presse (Partie 2) Copier

La conférence de presse (Partie 3) Copier

Les déclarations importantes

Garcia : j'ai deja vu beaucoup de matches de l'equipe et je connais tous les joueurs. #ASSE — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 23, 2017

Garcia : j'aime l'histoire du foot et quand on parle d'histoire, Saint-Etienne est le meilleur endroit en France. #ASSE — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 23, 2017

#Garcia : "Pour jouer comme Barcelone, il faut avoir les joueurs de Barcelone. On jouera à notre manière" #ASSE — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 23, 2017

Garcia : "Ma femme est d'Aix en Provence. Elle supporte Marseille ! Mais elle est contente que je sois ici car mon français va s'améliorer" — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) June 23, 2017