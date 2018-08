A deux jours du déplacement à Montpellier, Robert Beric est de retour dans le groupe stéphanois. Il pourrait faire sa première apparition en Ligue 1 cette saison, samedi soir à Montpellier. L'attaquant slovène a repris l'entrainement depuis lundi après sa déchirure à la cuisse. Auteur du but égalisateur dimanche à Strasbourg, Makhtar Gueye est lui blessé. Le jeune buteur des Verts souffre d’une inflammation du pied.

Privé de Romain Hamouma et Neven Subotic, Jean-Louis Gasset voit les choses avec philosophie :

"J'ai gagné Robert Beric! Mais on est démuni sur les ailes. Si je n'ai pas de nouveau joueur, on trouvera une solution, peut-être en changeant de système . Je m'adapterai le 31 août à l'effectif que j'ai. Mais tout peut encore se passer. Les dirigeants connaissent mon point de vue. J'aime cette philosophie d'un groupe expérimenté avec des jeunes qui entrent, comme on a vu Arnaud Nordin ou Makhtar Gueye dimanche. Mais il ne faut pas faire des jeunes des sauveurs.

L'ancien entraîneur adjoint des Bleus a aussi réagit au sujet de l'arrivée de Thierry Henry sur le banc de Bordeaux :

Je ne l'ai pas connu. Mais on m'en a beaucoup parlé, comme un passionné de foot qui regarde même les matchs de 3e division. S'il devient entraîneur, peut-être qu'un jour je le saluerai. Quand on voit la carrière qu'il a faite, les entraîneurs qu'il a connu, s'il a pris quelques notes quand il a travaillé avec eux, ça va être intéressant de discuter avec lui. Donc c'est un plus pour le football et la Ligue 1. Qu'il nous fasse voir comment travaille Pep Guardiola ! (ancien entraîneur de Barcelone, aujourd'hui à Manchester City).