ASSE : Robert Berić et Bafétimbi Gomis ne reviendront pas chez les Verts

Le mercato d'hiver ferme ses portes ce lundi à 23h59. L'ASSE est toujours en quête d'un attaquant et d'un défenseur. On fait le point avec Loïc Perrin, coordinateur sportif et en première ligne sur le mercato.

Les 72 prochaines heures s'annoncent intenses du côté du centre sportif Robert Herbin. Après avoir fait venir cinq joueurs (Sako, Thioub, Bernardoni, Gnagnon, Mangala) l'ASSE souhaite encore enrôler au moins deux joueurs. Un attaquant et un défenseur latéral.

Ce ne sera pas Robert Beric ni Bafétimbi Gomis. Évoqué depuis plusieurs jours l'éventualité d'un come-back des deux attaquants a pris du plomb dans l'aile ces dernières heures. "Sauf retournement de situation de dernière minute Bafé ne viendra pas a expliqué Loïc Perrin. Il a été évoqué sans forcément être prévu. Bafé c'est mon ami mais cela n'a jamais été sa première idée de venir à Saint-Etienne. On va attendre lundi soir mais je ne pense pas que cela se fera."

"Il (Berić) a choisi un autre projet" - Loïc Perrin

Concernant Robert Berić, le coordinateur sportif confirme qu'il y a bien eu des contacts avancés : "Il y a eu une volonté de la part des deux partis mais nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord et il a choisi un autre projet. Selon 90 Football le Slovène aurait décidé de rejoindre la Chine".

L'attaquant Slovène aurait repoussé deux offres de la part des Verts et aurait donc trouver un contrat plus intéressant en Chine. "Le problème ce n'est pas l'argent a pourtant répondu Loïc Perrin concernant les difficultés à faire venir un attaquant. Le mercato d'hiver ce sont des paris. Des joueurs qui veulent se relancer. Nous on veut des joueurs revanchards qui correspondent à l'état d'esprit du club. on ne veut pas se précipiter sans prendre un maximum d'information car un joueur cela peut foutre un vestiaire en l'air".

L'ASSE pourrait ne signer personne

Loïc Perrin poursuit : "On aurait aimé faire un attaquant rapidement mais on est dépendant des joueurs et des clubs qui parfois attendent le dernier moment pour trouver le meilleur projet. Il ne faut pas faire un choix pas défaut. Si on ne trouve personne qui nous correspond, on ne fera personne".