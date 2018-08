ASSE : Robert Beric reste, Yann Karamoh vers Bordeaux et Yannis Salibur à l'Etrat

Par Alexandre Vau, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Saint-Étienne Loire

Plus que quelques heures avant la fin du mercato. On sait déjà que Robert Beric, Cheik M'Bengue et Pierre-Yves Polomat vont rester chez les Verts. Quant à l'attaquant de Guingamp, Yannis Salibur, il est ce vendredi à l'Etrat. Pour signer pour de bon cette fois?