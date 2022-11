ASSE-Rodez : "faire le nécessaire pour apporter des solutions", promet Jean-François Soucasse

Cette défaite ce samedi soir de l'ASSE face à Rodez (2-0) semble être la goutte d'eau, la défaite de trop qui a sortie Jean-François Soucasse de son habituel silence dans les médias. Le président exécutif de l'ASSE s'est invité en conférence de presse ce samedi, après la rencontre. Fait inhabituel puisqu'un président de club s'exprime très rarement en conférence de presse.

ⓘ Publicité

Ma responsabilité, c'est de faire le nécessaire pour apporter le maximum de solutions

Mais cette fois, Jean-François Soucasse a souhaité montrer une unité et qu'il prend ses responsabilités en se présentant ce samedi aux côtés de l'entraîneur, Laurent Batlès, du directeur général adjoint, Samuel Rustem et du directeur sportif, Loïc Perrin. "Quand on voit le travail qui est effectué, quand on connaît le professionnalisme et la qualité des gens qui essaient de porter ce club de la meilleure des façons, la moindre des choses, c'est d'être à leurs côtés."

Le président qui a aussi reconnu un constat "clair et évident : au bout de 15 matchs, on a, à l'évidence, pas trouvé les solutions pour présenter au public, qui soutient ce club de manière admirable, une équipe satisfaisante. Ma responsabilité, c'est de faire le nécessaire pour apporter le maximum de solutions pour que cette saison prenne un cours plus conforme avec nos attentes."

"Les actionnaires, et ce de manière tout à fait légitime, ont des positions à prendre".

Mais cette responsabilité, les joueurs et le staff ne peuvent pas la porter seuls, explique le président : "C'est une défaillance, certes collective. Moi, je ne suis pas là pour me cacher derrière mon petit doigt. [...] J'ai entendu les critiques, j'ai entendu les chants et j'ai entendu tout ça". Et subtilement et sans citer de noms, Jean-François Soucasse pointe aussi la responsabilité des actionnaires du club, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer : "Je ne suis pas actionnaire du club que je gère. Les actionnaires, et ce de manière tout à fait légitime, ont des positions à prendre".

Les Verts retrouveront le championnat de Ligue 2 le 26 décembre contre Annecy, après la trêve internationale qui dure du 21 novembre au 18 décembre. Une trêve pour se donner du temps et, explique Jean-François Soucasse, pour "être en capacité de renforcer cette équipe."