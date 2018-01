Saint-Étienne, France

La Ligue Professionnelle de Football se penchait ce soir sur le cas de Roland Romeyer. Le presque ex-président du directoire de l'ASSE est bel et bien sanctionné pour son comportement lors du match catastrophe des Verts face à Monaco, le 15 décembre dernier. Excédé par l'exclusion du gardien, Stéphane Ruffier, il était descendu au bord du terrain et avait crié en direction de l'arbitre de la rencontre. Même s'il a ensuite expliqué qu'il n'aurait jamais fait ça, qu'il avait vu rouge, l'image a marqué les esprits.

Deux matchs de suspension

Roland Romeyer est suspendu pendant deux matchs à partir du mardi 23 janvier. Privé de banc de touche, de vestiaires, et de toute fonction officiel, lors des rencontres de l'ASSE face à Troyes en Coupe de France et à Caen en Ligue 1.

Une sanction essentiellement symbolique

Dans son communiqué, la LFP n'énumère pas de motifs retenus contre Roland Romeyer. C'est bien son comportement qui est sanctionné, et l'image qu'il a renvoyée du club. Et cette sanction est d'autant plus symbolique que vendredi 19 janvier, Frédéric Paquet prend la direction de l'ASSE. Roland Romeyer avait annoncé prendre du recul sur la direction du club après cette nomination.