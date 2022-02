ASSE : Romain Hamouma forfait pour au moins deux matchs ?

Les verts vont devoir se passer de leur "Super Sub". Selon nos confrères de l'Équipe, Romain Hamouma va devoir subir une opération chirurgicale cette semaine. L'attaquant de l'AS Saint-Étienne souffrirait d'une rupture d'un ligament au poignet contracté lors de la rencontre face au PSG ce samedi. L'opération priverait le doyen de l'effectif d'au moins deux matchs : la réception de Metz ce dimanche et le déplacement à Lille le vendredi 11 mars.

Des incertitudes en attaque

Un forfait qui tombe mal pour Romain Hamouma et pour les Verts. L'attaquant de 34 ans, absent trois mois entre novembre et janvier, revenait fort avec un but exceptionnel contre Montpellier et des entrées intéressantes contre Clermont-Ferrand et Strasbourg. Son absence s'ajoute à des incertitudes au poste d'attaquant pour la réception de Metz, match capital pour le maintien.

Wahbi Khazri, forfait face à Paris, devrait être de retour mais sera-t-il de nouveau à 100% ? Enzo Crivelli pourra-t-il disputer ses premières minutes sous le maillot vert ? L'attaquant arrivé le 31 janvier dans le Forez n'a repris l'entraînement individuel que la semaine dernière.