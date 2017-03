ASSE: Romeyer attaque Perdriau dans la vente du Chaudron et l'accuse de vouloir le faire passer pour un voyou

Dans le journal L'Equipe de ce mercredi, Roland Romeyer tacle violemment Gaël Perdriau, le président de Saint-Etienne Métropole. Le président du directoire de l'ASSE accuse Perdriau de vouloir le faire passer pour un voyou et de faire traîner les négociations pour la vente de Geoffroy-Guichard.

Décidément, les négociations sur la possible vente du stade Geoffroy-Guichard sont particulièrement tendues. L'ASSE souhaite l'acheter pour se développer, Saint-Etienne Metropole est vendeur, mais pas à n'importe quel prix. Difficile d'imaginer un accord aujourd'hui à la lecture des dernières déclarations de Roland Romeyer. Dans le journal L'Equipe de ce mercredi, le président du directoire de l'ASSE se lâche contre Gaël Perdriau, président de Saint-Etienne Métropole.

Que la collectivité nous vende le Chaudron pour un euro symbolique, c'est une boutade. Je veux voler ma ville? J'ai trop de respect pour les Stéphanois. Je ne suis pas un abruti. Je ne veux pas non plus éponger son endettement.

Roland Romeyer ajoute qu'un bail emphytéotique n'est pas envisageable. Seule une vente sèche est acceptable à ses yeux. Son avenir à la tête de l'ASSE semble même en dépendre.

Quand je vois que tous les grands clubs sont propriétaires de leur stade et ce que fait notre voisin (l'OL), oui, c'est une nécessité d'acheter le Chaudron. Quand tu as la maîtrise de la gestion de ton outil, tu travailles comme tu veux. (...) Tout dépendra de ce que veut mon interlocuteur. Plus on attend, moins les prêts sont intéressants. Si on ne peut pas y arriver, il faudra chercher pour remplacer Romeyer.