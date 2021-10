ASSE : Ruffier et les Verts se retrouveront devant les tribunaux en février 2022

À la suite de l'échec de l'audience de conciliation organisée le mois dernier, à laquelle le joueur ne s'est pas rendu, une nouvelle audience a été fixée le 7 février 2022 par la juridiction prud'homale stéphanoise saisie par Stéphane Ruffier, qui conteste son licenciement pour faute grave en janvier dernier. L'ex-portier basque de 35 ans, qui a stoppé sa carrière de footballeur professionnel pour s'engager comme éducateur des jeunes gardiens à l'Aviron Bayonnais FC (National 3), réclame des indemnités de "plusieurs millions d'euros" à son ancien employeur, selon le club stéphanois.

L'ASSE conteste le chiffre de 5 millions d'euros

L'AS Saint-Etienne qualifie par ailleurs d'"inexact et exagéré", le chiffre de 5 millions d'euros évoqué par certains journaux, et "conteste dans son principe et son montant les prétentions de Stéphane Ruffier". Au-delà de son salaire restant dû jusqu'à la fin de son contrat, qui courait jusqu'en juin 2021, le joueur met notamment en avant comme conséquence de son licenciement pour faute une "perte de chance pour sa carrière professionnelle" et un "préjudice moral", précise une source proche du dossier.