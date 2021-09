ASSE : "Sainté dernier ça fait plaisir", les supporters de Lyon fanfaronnent avant le derby

Et si on allait faire un tour en banlieue ? À Lyon pour prendre le pouls chez le rival à quelques jours du Derby (dimanche 20h45). Les supporters de Lyon, en grande majorité, sont évidemment au courant des déboires de l'AS Saint-Etienne. Mais pour Ruben l'information n'a pas passé la frontière entre Loire et Rhône : "Ils sont derniers de Ligue 1 ? Bah là si on ne gagne pas c'est la misère. J'attend juste un gros score. 5-0 comme d'habitude !"

Noah lui est bien au courant de la situation des Verts : "_On ne va pas mentir cela fait plaisir. Ils restent en bas et tant qu'on peut on les enfoncer on ne vas pas se priver_". Brice lui fanfaronne un peu moins et reste méfiant : "C'est triste car l'ASSE reste une institution. Là ils sont dans une situation très périlleuse. Cela reste leur problème et cela fait longtemps qu'ils sont dans une spirale négative mais c'est quand même dommage parce que ça reste un Derby et on souhaite de l'intensité et de l'enjeu."

Les Lyonnais n'aimeraient pas spécialement voir Sainté en Ligue 2

Les Lyonnais souhaite s'imposer évidemment mais voir l'ASSE en ligue 2 l'an prochain ça n'enchanterai pas spécialement Augustin qui travail à la boutique OL près de la place Bellecour : "Les supporters de Lyon veulent Saint-Etienne 17e juste avant la relégation comme ça au moins c'est rigolo de les taper. C'est le match que l'on attend. J'ai retenu la date depuis un mois. Le Derby c'est trop important dans la saison".