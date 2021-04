ASSE : saison terminée pour les féminines

C'était donc reculer pour mieux sauter. Le Comex de la Fédération Française de Football, qui devait se tenir ce jeudi pour statuer sur l'avenir des championnats de Division 2 féminines et de National 2 masculin, s'est finalement tenu ce vendredi matin à Paris.

Il a décidé "de mettre un terme aux championnats de Division 2 féminine et de National 2 2020-2021, en raison de la pandémie Covid-19 et des mesures sanitaires prises par le gouvernement". Le Comex de la FFF a également décidé de "déclarer une saison blanche pour ces deux championnats, ce qui signifie qu’aucune montée ni descente concernant les clubs engagés en D2 féminine et en National 2 n’aura donc lieu cette saison".

Les féminines de l'AS Saint-Etienne qui réclamaient encore ce vendredi matin de pouvoir simplement exercer leur métier "comme les hommes" resteront donc en Division 2 la saison prochaine. "Il y a de la déception et de la colère a réagit la défenseure Charlotte Gauvin. On y croyait quand même et cette annonce ne nous fait pas plaisir. On est dans l'incompréhension. Il a les discours des instances sur le football féminin mais dès qu'il faut prendre certaines décisions c'est plus compliquée..."

De leur côté, le Puy Foot 43 et Andrézieux-Bouthéon resteront en National 2.