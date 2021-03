ASSE : "Si le club a des soucis financiers je ferais un geste" (Madhi Camara)

Les joueurs de l'AS Saint-Étienne vont-ils baisser leurs salaires pour aider le club ? Évidemment pas épargnée par la crise, avec un déficit annoncé entre 25 et 35 millions d'euros à la fin de la saison, l'ASSE cherche à faire des économies partout là où elle le peut. Et comme dans presque tous les clubs, le levier de la masse salariale des joueurs est un incontournable.

Des accords ont déjà été trouvés à Lyon, Reims ou encore Angers cette semaine. Du côté de l'Étrat les choses ont bougé aussi dans les derniers jours.

Le club a présenté la situation économique aux joueurs

En milieu de semaine dernière les dirigeants de l'AS Saint-Étienne ont expliqué aux joueurs la situation des finances du club. Un déficit entre 25 et 35 millions d'euros est annoncé d'ici la fin de la saison. Repoussée jusque-là, la question d'un coup de rabot sur les salaires a donc été posée. Le milieu de terrain Madhi Camara promet d'apporter sa contribution : "J'ai été formé ici donc bien évidemment si le club a des soucis je ferais un geste pour le club. Nous allons discuter entre nous et voir ce que l'on peut faire".

Pour le moment pas d'accord collectif mais des négociations de gré à gré

Au stade de Reims ou au SCO d'Angers des accords collectifs ont été trouvés. Cela semble plus compliqué à Saint-Étienne avec d'importantes disparités de salaires. Wahbi Khazri émarge à 210.000 euros brut par mois. Tandis que Romain Hamouma est lui à 50.000€. 50.000€. Pour Claude Puel, il ne sert à rien de communiquer sur ces discussions entre le club et ses salariés : "Il y a beaucoup de clubs qui médiatisent ce genre de démarches mais personne ne rentre dans les détails et ne connait les accords qui sont fait entre le club et les salariés. Il appartiendra à chacun d'entre eux de se manifester et de dire ce qu'ils veulent faire".