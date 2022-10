ASSE : sous surveillance, le Chaudron s'apprête de nouveau à vibrer

Quatre mois. 125 jours que les supporters des Verts ne sont pas retournés dans leur Chaudron. Après les sanctions infligées suite au barrage perdu face à l'AJ Auxerre et ces quatre matchs de championnat joués à huis-clos, le public pourra de nouveau venir encourager l'ASSE ce samedi. Un retour très attendu, mais aussi très surveillé.

Sur les 30.500 places disponibles à Geoffroy-Guichard (le Kop Sud reste encore fermé pour les deux prochaines rencontres), plus de 21.000 billets ont déjà été vendus. La preuve, s'il fallait en apporter une, que la ferveur verte est toujours présente.

L'envie impérative d'être là, des supporters partis hier soir de Bretagne : le reportage sur la ferveur verte avant GrenobleLe silence du huis-clos remplacé par les chants des supporters, les joueurs et le staff de l'ASSE attendaient ça depuis le début de saison. Au point d'avoir coché cette date du premier octobre dans leur calendrier. "Je suis impatient d'y être, avec l'envie de vivre totalement ce match avec les supporters et je pense que les joueurs aussi, concède l'entraineur stéphanois, Laurent Batlles. Je pense que les gens ont également envie de vivre cette rencontre, on le constate dans notre vie de tous les jours. Les gens ont envie de revenir au stade. Y'aura-t-il une appréhension de notre part ? On le verra le jour J. J'ai été joueur et je sais que c'est plus intéressant d'évoluer dans un stade plein que dans un stade vide. Il y aura peut-être, chez certains, une appréhension lors des cinq ou dix premières minutes mais une fois sur le terrain, une fois le match lancé, vous ne pensez plus aux choses qui se passent en dehors du terrain."

Une impatience sous haute surveillance...

L'envahissement de terrain, les incidents de mai dernier face à Auxerre sont encore là, dans tous les esprits. Quelle attitude attendre des supporters, c'est la grande question, quelques jours seulement après cette grosse opération de police (27 interpellations, onze personnes jugées en novembre prochain, poursuivies pour les faits les plus graves lors du barrage). Quatre mois après, ce retour du public est donc très attendu par les supporters, mais aussi par les forces de l'ordre.

"De toute façon, tous les matchs à Geoffroy-Guichard sont sensibles, tous, nous confiait la semaine dernière sur France Bleu Saint-Étienne Loire le Directeur Départemental de la Sécurité Publique dans la Loire, Cédric Esson. Le prochain match sera un match important, avec un enjeu sportif mais aussi symbolique avec le retour du public. Au-delà de tout ça, cette rencontre sera aussi un rendez-vous important pour nous, les forces de l'ordre. Nous serons extrêmement vigilants."

Au coup d'envoi de cette rencontre, les supporters se sauront regarder. Pareil pour les forces de l'ordre ainsi que pour le club de Saint-Étienne. L'ASSE demande d'ailleurs au public d'arriver le plus tôt possible au stade dès 13h30 (1h30 avant le coup d'envoi) pour que les entrées se fassent de la manière la plus fluide possible.

...et des supporters stéphanois et grenoblois qui ne s'aiment pas beaucoup

Sur le papier, un ASSE - Grenoble, ce n'est peut-être pas l'affiche idéale pour un retour du public sans la moindre tension. Les ultras des deux camps entretiennent une vraie animosité, avec des déplacements sous tension. En 2010, par exemple, des affrontements ont éclaté dans les tribunes du Stade des Alpes entre les supporters stéphanois et les forces de l'ordre. Plus récemment, en novembre dernier, le GF38 s'est rendu à Andrézieux pour un match de Coupe de France. Des supporters de l'ASSE se sont alors rendus sur place et à la fin du match, des échauffourées ont éclaté avec les supporters grenoblois (jets de bouteilles, de fumigènes...). Les forces de l'ordre avaient dû intervenir.

Au regard de ce passif, les autorités ont décidé de prendre certaines mesures. Le déplacement des supporters grenoblois est très encadré (500 supporters maximum dans le parcage) avec interdiction pour eux d'aller dans le centre-ville stéphanois, mais aussi à l'Etrat, à la Tour-en-Jarez et à Saint-Priest-en-Jarez. Ces dernières heures, les supporters grenoblois ont d'ailleurs dénoncé dans un communiqué les conditions de leur déplacement.

ASSE - Grenoble, 10e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité dès 14h avec nous ce samedi sur France Bleu Saint-Étienne Loire, avec nos partenaires d'Evect.