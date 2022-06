ASSE : les Vertes s'inclinent lourdement à domicile, face à Soyaux, lors de la dernière journée de D1

C'était le dernier match de l'ASSE féminines en D1. Et il n'y aura pas eu de baroud d'honneur. Dominantes, elles se font piéger par Soyaux, équipe en course pour le maintien. Défaite lourde (0-3) sur le terrain Aimé Jacquet de L'Etrat.

Pour cette dernière journée de D1, l'ASSE recevait Soyaux, candidat au maintien. Les Vertes, elles, étaient déjà condamnées à la relégation en D2.

Le scenario n'aura pas été favorable à l'ASSE dans cette rencontre. Certes, une première occasion pour les Stéphanoises dès la deuxième minute par Chaumette peut les mettre sur les bons rails. La suite ce sont de bonnes situations mais sans être vraiment dangereuses.

Mais à force de dominer sans marquer, on se fait punir. Le coup dur arrive avant la pause : sur leur première occasion, les joueuses de Soyaux ouvrent le score (41').

Une première période légèrement perturbée par une coupure de lumière à la 27e minute. L'éclairage reviendra juste avant la reprise.

L'ASSE revient avec les intentions avec toujours l'envie d'aller de l'avant. Ce sont elles qui sont les plus dangereuses.

Juste après la balle ratée de l'égalisation de Gago (61'), Soyaux double la marque. La physionomie reste la même avec des Stéphanoises plus entreprenantes. Mais une mauvaise relance, après un sauvetage sur la ligne, et les Vertes encaissent le 3e but.

Une cruelle défaite (3-0) pour conclure une saison ratée. Les Vertes étaient déjà reléguées. En revanche, Soyaux est maintenu en D1, grâce à la défaite d'Issy à Lyon.