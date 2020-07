ASSE - Stéphane Ruffier devrait finalement réintégrer le groupe

Peut-être enfin la fin du feuilleton Ruffier. La mise à pied pour refus d'entraînement de l'ancien portier numéro 1 des Verts doit prendre fin ce mardi.

Il va devoir, pour passer l'éponge, renoncer à six jours de salaire, l'un des plus importants du groupe stéphanois (2,8 millions d'euros par an).

Pas une sanction particulièrement lourde

L'emblématique gardien aux 383 matchs sous le maillot Vert risquait carrément le licenciement pour faute grave, sous le coup de cette fameuse mise à pied, signifiée avec grand fracas, par une lettre d'huissier, le 15 juillet, lui interdisant l'accès au centre d'entraînement de l'Etrat.

Sauf énorme changement de cap décidé par l'entraîneur Claude Puel, avec qui le conflit est ouvert depuis plusieurs semaines, Stéphane Ruffier devrait réintégrer le groupe comme doublure de Jessy Moulin, impérial, vendredi dernier, en finale de Coupe de France contre le Paris-Saint-Germain.