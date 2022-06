ASSE : "Stop aux sanctions collectives" clame le président des Socios Verts

Débordement et envahissement de la pelouse à la fin du match de barrage retour entre Saint-Étienne et l'AJ Auxerre

Retrait de points ? Matchs à huis clos, partiel ou total ? L'ASSE sera fixée ce jeudi sur les sanctions infligées par la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle au club après les débordements et les échauffourées qui ont suivi la descente des Verts en Ligue 2 le 29 mai dernier. Le barrage retour face à l'AJ Auxerre s'est achevé par un envahissement de terrain et des jets de fumigènes.

Des sanctions qui inquiètent Thierry Simonnet, le président des Socios Verts. "Si on a des retraits de points pour démarrer une saison qui démarre en Ligue 2, effectivement, on redoute tout ça. Après, on peut aussi avoir une délocalisation au niveau du stade. Ce serait aussi un gros moins pour démarrer la saison, donc on verra bien."

Le supporter regrette ces sanctions collectives. "Je trouve quand même dommage que les instances du football en France ne fassent que des sanctions collectives. Je dirais stop aux sanctions collectives, trouver les coupables et et puis à ce moment là les empêcher de retourner au stade."

Le projet des Socios Verts plus que jamais sur la table

Les sanctions prononcées par la Ligue pourraient refroidir David Blitzer, le milliardaire américain pressenti pour racheter l'ASSE. En cas de vente, Thierry Simonnet compte bien lui parler de son projet d'actionnariat minoritaire par les supporters. "On s'approche des 2 000 souscripteurs, donc on poursuit notre bonhomme de chemin. Là, les dernières semaines, on a travaillé sur le fond du projet, c'est à dire ce qu'on peut réellement amener au club. Et on est en train d'écrire un livre blanc, plus exactement un livre vert et blanc avec différents thèmes. On va pouvoir communiquer sur ces différents thèmes petit à petit sur notre chaîne YouTube tout au long de l'été."