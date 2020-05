Pour aider les hôpitaux du nord et l'Institut Pasteur, le défenseur de l'ASSE Timothée Kolodziejczak a acheté aux enchères un maillot du RC Lens avant de le redonner au club.

ASSE : Timothée Kolodziejczak achète un maillot aux enchères pour aider l'hôpital et le redonne au club

Les joueurs de l'AS Saint-Étienne continuent de faire preuve de solidarité dans la lutte contre le coronavirus. Après le don de 1.500 masques de la part de Yann M'Vila à l’hôpital Nord de Saint-Étienne la semaine dernière, le défenseur des Verts Timothée Kolodziejczak a acheté aux enchères un maillot du RC Lens, avant de le redonner au club pour qu'il soit exposé.

Car il s'agit d'un maillot mythique porté par Jean-Guy Wallemme, le capitaine de Lens, le soir du titre de champion de France en 1998. L'initiative vient de l'ancien président lensois, Gervais Martel il y a quelques jours. Les 8.100 euros déboursés seront reversés à l'Institut Pasteur et aux hôpitaux de Lens et Béthune.

Une région que "Kolo" connait bien. Le défenseur est né à Arras et a grandit à Lens, club qui l'a formé, avant de partir à Lyon. Timothée Kolodziejczakest donc content de retrouver la saison prochaine les Sang et Or parmi l'élite. "Parce que leur place est nulle part ailleurs", conclut-il.