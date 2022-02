ASSE : Titouan et Nolan, deux frères de 11 et 9 ans, mettent le feu au Kop Sud

L'ambiance s'annonce bouillante à Geoffroy-Guichard. Avec plus de 25.000 personnes attendues ce dimanche pour la réception de Strasbourg. C'est plus que la moyenne cette saison (autour de 20.000). Et c'est sans doute une conséquence du dernier match dans le Chaudron il y a deux semaines contre Montpellier. Les Verts avaient signé une superbe victoire (3-1) dans une ambiance exceptionnelle.

"On a sauté de la grille avec mon frère pour aller chercher le maillot de Paul Bernardoni" - Titouan

Une ambiance à laquelle ne sont pas étrangers Titouan et Nolan, deux frères de onze et neuf ans, repéré par nos confrères de TL7, et qui mettent le feu au Kop Sud dans lequel ils sont abonnés depuis quatre ans. Face à Montpellier, dans l'euphorie de la victoire Titouan est même allé sur la pelouse : "On a sauté de la grille avec mon frère pour aller chercher le maillot de Paul Bernardoni. Il m'a dit on a gagné, on a gagné. Je lui ai dit donne moi ton maillot. Il m'a répondu qu'il ne l'avait plus".

Paul Bernardoni va envoyer un cadeau

Le gardien des Verts va se rattraper en envoyant quelque chose pour les deux frères. Une juste récompense pour eux, leurs parents et leurs petite sœur de quatre ans, tous abonnés au Kop Sud. Une petite famille qui fait deux heures de route depuis l'Allier tous les quinze jours pour rallier le Chaudron.

"Il faut toujours répondre présent au match explique Titouan. Le stade a besoin de plus de supporters dans notre situation".