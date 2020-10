Reconfinement oblige, toutes les rencontres de la section féminine de l'AS Saint-Etienne et de ses équipes de la formation sont reportées à une date ultérieurs.

ASSE : toutes les rencontres des féminines et de la formation reportées

Si la saison de Ligue 1 va bien se poursuivre malgré le reconfinement qui débutera ce jeudi soir, les autres sections des Verts vont devoir mettre en pause la compétition.

En effet après les annonces du Président Macron ce mercredi soir, La Fédération française de Football "a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) jusqu’au mardi 1er décembre."

En conséquence l'AS Saint-Etienne annonce que "les équipes de la formation ainsi que celles de la section féminine de l’ASSE seront donc mises au repos durant le prochain mois. Toutes les rencontres prévues sont reportées à une date ultérieure".