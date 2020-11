ASSE : "Travailler avec un peu plus de sérénité" (Yvan Neyou)

Yvan Neyou commence à être un habitué des conférences de presse. Signe que le joueur a pris de l'importance en quelques mois du côté de l'AS Saint-Étienne. Arrivé cet été en prêt dans l'anonymat en provenance du Braga au Portugal où il évoluait avec la réserve, il est aujourd'hui l'un des premiers noms couchés par Claude Puel sur la feuille de match.

Yvan Neyou, 23 ans, a parachevé ce mercredi un contrat le liant avec l'ASSE jusqu'en juin 2024. Une levée d'option d'achat (autour de 400.000€) qui surpris le joueur lui-même : "Je pensais que si je faisais une bonne saison le club me récompenserait à la fin de l'année mais là cela a été fait le plus tôt possible donc tant mieux. Cela me permet de travailler avec plus de sérénité mais toujours avec la même envie et la même détermination".

Yvan devient quelqu'un d'important - Claude Puel

"C'est pour valider ce qu'il fait depuis le début de la saison a expliqué le manager général des Verts Claude Puel. Vis-à-vis des supporters et de ses coéquipiers Yvan devient quelqu'un d'important. Il ne va pas tout révolutionner tout seul mais avec lui on a plus de certitudes".

Passé par l'INF Clairefontaine, Auxerre, Sedan, Laval et Braga le Camerounais franchit un vrai cap dans sa carrière avec ce contrat. Mais sans sentiment de revanche par rapport à ses années de galère : "Ils (ses clubs précédents) ne font pas confiance parce que peut-être qu'à ce moment là je n'étais pas prêt pour aspirer à aller plus haut. Cela a pris plus de temps mais Dieu merci cela s'est bien passé".

Un dossier bien géré

Avec des performances très intéressantes en finale de Coupe de France et dans le derby face à Lyon, Yvan Neyou n'est désormais plus un inconnu en France. Pour éviter de perdre sa "pépite" et comme cela a pu lui arriver par le passé dans d'autres dossiers, cette fois l'ASSE a voulu assurer le coup en levant l'option d'achat du milieu de terrain après seulement une dizaine de matchs.