ASSE : un autre championnat commence pour les Verts

Il reste 12 matches à l'AS Saint-Etienne pour décrocher une place qualificative pour la Coupe d'Europe. Une série qui débute ce dimanche dans le Chaudron face à Caen (15h sur France Bleu, 27e journée de Ligue 1)

Pour parvenir à se qualifier pour la Coupe d'Europe une nouvelle fois, les Verts vont devoir digérer immédiatement l'élimination subie en 16e de finale de Ligue Europa face à Manchester United. Le Stade Geoffroy Guichard sera forcément moins rempli que mercredi cet après-midi pour recevoir le Stade Malherbe de Caen, 15e du classement avant cette 27e journée de Ligue 1 et plus que jamais concerné par la lutte pour le maintien. Pour terminer la série de 9 matches en un mois, Christophe Galtier compte deux nouveaux joueurs à l'infirmerie : Florentin Pogba et Ole Selnaes.

On repart de zéro ou presque

Le championnat et rien d'autre, sans plus aucune distraction, voilà ce qui reste à l'ASSE. Plus de coupes nationales, plus de Ligue Europa. La certitude aussi désormais que l'ASSE ne remportera aucun trophée cette saison, c'est une habitude depuis 2013 mais ça n'est jamais anodin pour des joueurs qui se qualifient régulièrement eux même de compétiteurs. Après ce match l'AS Saint-Étienne ne jouera plus qu'un match par semaine d'ici le mois de mai et il y aura même une trêve en mars pour recharger un peu plus les batteries. C'est aussi un nouveau championnat qui débute pour Christophe Galtier : désormais, sauf blessure ou suspension, il n'est plus obligé de faire tourner son effectif pour le préserver. Les meilleurs joueront et le temps va peut-être sembler long à ceux qui ne sont plus des titulaires indiscutables aux yeux de l'entraineur. On pense essentiellement à Ole Selnaes, Bryan Dabo et Nolan Roux.

Les réactions des Verts avant le match

Léo Lacroix : "On a 12 semaines pour être dans le Top 5. Les joueurs, le club, on veut finir dans le Top 5, revivre ça l'année prochaine parceque c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir des endroits. C'est quelque chose qu'on veut vivre chaque année. A titre personnel c'est un plus pour le CV, pour l'expérience, pour se montrer."

Christophe Galtier : "Sur un plan mental on doit aller chercher des ressources pour battre Caen, pour faire des points. On dit qu'il faudra être bon dans les confrontations directes mais elles vont peut-être exister quand on rencontrera Bordeaux, Marseille Guingamp et d'autres mais pour cela il faut des points, beaucoup de points, contre Caen, Bastia, Metz et Dijon !"

Coup d'envoi ce dimanche à 15h et avant match à partir de 14h sur France Bleu. Et après la rencontre les réactions des joueurs et des entraineurs en direct.