ASSE : un Derby pour le retour de la Coupe Gambardella

Les moins de 18 ans de l'AS Saint-Étienne recevront l'Olympique lyonnais pour le premier match de la Coupe de France Gambardella. La rencontre se jouera le week-end des 11 et 12 décembre.

La Gamberdella fait son retour et elle devrait créer de l'émulation à Saint-Étienne. L'ASSE, toujours tenante du titre (suite à deux années blanches à cause de la crise sanitaire en 2020 et 2021), va recevoir l'Olympique Lyonnais pour le 1er tour fédéral.

La génération des moins de 18 ans emmenés par Jean-Luc Dogon aura l'avantage du terrain pour ce Derby. Les Verts recevront les jeunes gones le week-end des 11 et 12 décembre sur la pelouse du stade Aimé-Jacquet du centre sportif Robert Herbin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le programme complet de cette Coupe Gambardella :