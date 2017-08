ASSE : un groupe de supporters niçois appelle au boycott du déplacement à Geoffroy Guichard

Vendredi dernier, la préfecture de la Loire autorisait, pour la première fois depuis 2013, 300 supporters niçois à venir assister à la première journée de championnat contre l'ASSE au stade Geoffroy Guichard. Mais les ultras de la tribune Populaire Sud appellent malgré tout au boycott.

Visiblement cette "main tendue" de la préfecture n'était pas suffisante pour les dirigeants des ultras de la Populaire Sud à Nice. Après les violents incidents de 2013, les supporters azuréens n’avaient plus eu le droit de revenir dans les travées de Geoffroy-Guichard. Et le préfet de la Loire avait décidé de lâché un peu de lest. Une réunion s’est tenue en préfecture vendredi dernier. Le préfet de la Loire explique dans un communiqué avoir « pris, compte tenu des engagements pris en séance par les représentants des deux clubs, un arrêté d’encadrement du déplacement de 300 supporters niçois. »

Hier ce sont les supporters de la Populaire Sud, qui se sont fendus d'un communiqué. Sur leur page Facebook, ils invitent aux boycott du déplacement pour montrer leur désaccords avec la décision de la préfecture de la Loire.

"Plus de 2000 supporters vont se déplacer à Amsterdam pour le Match contre l'Ajax... parmi eux, qui devra être "sélectionnés" ou non pour aller dans le Forez? Drôle de façon de penser la liberté" - communiqué des Populaires Sud

Le communiqué des Ultras de Nice - https://www.facebook.com/populairesudofficielle/posts/792997197527543

L'appelle des Ultras niçois a de grandes chances d'être entendu. Le groupe est l'un des plus affluents du Gym. Dans le même temps les deux Kops de supporters stéphanois seront fermés. L'ambiance risque d'être plutôt calme pour l'ouverture du championnat à Geoffroy-Guichard.