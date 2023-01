ASSE : un groupe sans surprise pour Sochaux

Pas de surprise et de la continuité. Après les deux succès face à Laval et Niort, l'entraineur de l'ASSE Laurent Batlles convoque un groupe quasi identique pour la réception de Sochaux, ce samedi, à Geoffroy-Guichard (20e journée de Ligue 2). Les cinq recrues hivernales sont bien présentes, avec les mêmes choix dans les joueurs non retenus (Nadé, Namri, Bakayoko, Palencia, Pintor...)

Bouchouari, seul grand absent

Suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes, Benjamin Bouchouari ne sera pas de la partie face à Sochaux. Alors que son association avec Aïmen Moueffek commençait à prendre forme, le staff de l'ASSE va devoir repenser son milieu de terrain. Thomas Monconduit pourrait retrouver une place de titulaire.

Pas de changement chez les gardiens

Comme face à Laval et Niort, Gauthier Larsonneur et Boubacar Fall sont les deux portiers retenus pour cette rencontre. Etienne Green et Matthieu Dreyer ne font une nouvelle fois pas partie du groupe.

ASSE - Sochaux, 20e journée de Ligue 2, à vivre en direct et en intégralité dès 14h ce samedi sur France Bleu Saint-Étienne Loire.