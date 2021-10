ASSE-OL : "Un match déterminant pour mon avenir, ah bon ?", s'étonne Claude Puel

Dernière de Ligue 1 et sur une série de cinq défaites consécutives, l'AS Saint-Étienne reçoit Lyon ce dimanche (20h45) avec l'intention de redresser le cours d'une saison mal embarquée.

Lors des dernières minutes de la rencontre face à Nice le week-end dernier, des "Puel démission" sont descendus des travées du Kop Nord de Geoffroy-Guichard. Une première qui met en lumière une certaine cassure entre le manager des Verts et le public du Chaudron et qui interroge sur la capacité du Castrais à poursuivre une aventure entamée en octobre 2019.

"Pourquoi ce match (face à Lyon) serait déterminant s'est interrogé Claude Puel ce vendredi midi en conférence de presse. Vous en savez quelque chose (de mon avenir) ? Il reste 29 matchs derrière et on se prépare à un marathon pour prendre les points (...) Vous savez je bourlingue depuis un petit moment. J'ai vécu des choses et d'autres selon les résultats dans différents clubs. Quand on a une certaine expérience on se concentre sur l'essentiel. L'essentiel c'est d'être auprès de mon groupe. Il n'y a pas d'autres options pour moi que d'être bien concentré sur mon sujet et de ne pas écouter ce qui se dit ou ce qui s'écrit".