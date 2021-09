ASSE : un nouvel acteur dans la course pour le rachat du club ?

Selon une information de nos confrères du Parisien ce samedi, un nouvel acteur, inconnu jusque là, serait entré dans la danse pour le rachat de l'AS Saint-Étienne. Il s'agit du prince héritier du Cambodge, Norodom Ravichak.

Le petit-fils du Roi Sihanouk aurait transmis une offre de 100 millions d'euros au cabinet KPMG, en charge d'étudier le candidatures de rachat du club. Selon le quotidien, les dirigeants stéphanois n'aurait pas encore répondu à cette offre.

Le journal explique que "Norodom Ravichak est un amoureux de la France comme l’était son grand-père, ami personnel du général de Gaulle et francophile convaincu jusqu’à son décès en 2012. Passionné de football, le prince souhaite, à travers le rachat d’un des clubs les plus emblématiques du football français perpétuer les liens étroits qui ont toujours existé entre la France et le Cambodge, y compris dans les domaines scientifiques, culturels et sportifs. Depuis la restauration de la monarchie cambodgienne après la guerre froide, une partie de la famille Norodom vit désormais entre Paris et Phnom Penh, la capitale du Cambodge".